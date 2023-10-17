NYT: Израиль запросил у США $10 млрд в качестве помощи

По данным газеты, американские законодатели сейчас разрабатывают пакет помощи Израилю и Украине

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Израиль запросил у Соединенных Штатов чрезвычайную помощь на сумму $10 млрд. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на трех чиновников.

Как отмечает издание, американские законодатели сейчас разрабатывают пакет помощи Израилю и Украине.

Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что американская администрация намерена запросить существенно больше $2 млрд на помощь Украине, Израилю и другие нужды.

Телеканал NBC сообщал, что часть республиканцев в Палате представителей Конгресса США скептически относятся к идее объединить запросы о выделении военной помощи Украине и Израилю. По его сведениям, скептически настроены даже некоторые из тех республиканцев, которые в целом поддерживают оказание поддержки обеим странам.