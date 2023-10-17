17 октября, 05:44,
обновлено 17 октября, 06:02
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила об уничтожении четырех террористов, пытавшихся проникнуть из Ливана

Несколько человек приблизились к заграждениям и попытались заложить взрывное устройство, отметила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 октября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала четырех боевиков, попытавшихся проникнуть в страну с территории соседнего Ливана. Об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы, опубликованном в ее официальном Telegram-канале.

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"Некоторое время назад силы наблюдения ЦАХАЛ предотвратили попытку проникновения в Израиль отряда террористов. Несколько человек приблизились к заграждениям и попытались заложить взрывное устройство. В результате удара [израильских военных] четверо террористов были ликвидированы", - указали в пресс-службе. 

Теги:
ЛиванПалестино-израильский конфликтИзраиль
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