17 октября, 05:55
Палестино-израильский конфликт

У Белого дома задержали 30 еврейских активистов, требующих мира на Ближнем Востоке

По сведениям газеты The Washington Post, акцию устроили организации IfNotNow и Jewish Voice for Peace

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Сотрудники Секретной службы США задержали 30 еврейских активистов, которые в знак протеста против эскалации конфликта на Ближнем Востоке заблокировали входы в Белый дом. Об этом сообщила газета The Washington Post.

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По ее данным, акцию устроили еврейские организации IfNotNow и Jewish Voice for Peace. Они призывали президента США Джо Байдена добиться прекращения огня в ходе конфликта Израиля с палестинским радикальным движением ХАМАС. В соцсети X (ранее Twitter) организация IfNotNow сообщила, что в акции приняли участие "тысячи евреев и их союзников" и утверждала, что "сотни из них своими телами заблокировали путь к дальнейшей катастрофе". Активисты утверждают, что заблокировали более четырех входов в Белый дом. По итогам акции, говорится в сообщении, задержано более 50 человек.

При этом, как пишет The Washington Post со ссылкой на данные Секретной службы, которая занимается охраной президента США, задержано было более 30 человек. Представитель службы Стив Копек сообщил изданию, что активистов задержали за незаконное проникновение на территорию Белого дома, пересечение ограждений и блокирование входов в здание. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтИзраиль
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