Kyodo: в Сеуле допустили связи КНДР и ХАМАС в поставках оружия

По данным агентства, в зоне конфликта замечены ракетная установка и артиллерийский снаряд, произведенные в Северной Корее

ТОКИО, 17 октября. /ТАСС/. Южнокорейские военные считают, что КНДР, вероятно, прямо или косвенно может сотрудничать с ХАМАС в вопросах поставки оружия и тактической подготовки. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

Как отмечается, эти выводы сделаны на основе анализа, проведенного военными. Так, в зоне конфликта были замечены ракетная установка и артиллерийский снаряд, произведенные, как утверждается, в КНДР.

Касательно масштабного обстрела израильской территории со стороны ХАМАС 7 октября южнокорейские военные обратили внимание на то, что он был осуществлен ранним утром, при этом использовались беспилотники и были уничтожены израильские средства связи и наблюдения. "Есть вероятность, что Северная Корея поддерживала обучение [боевиков ХАМАС]", - приводит Kyodo выдержку из выводов южнокорейских военных.

13 октября Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало материал, в котором отвергались утверждения о том, что ХАМАС якобы использовал вооружение производства КНДР. Эти сообщения в Пхеньяне назвали "черной пропагандой против КНДР", "сфабрикованными и необоснованными версиями" и "абсурдной дезинформацией".

Кроме того, как опасаются в Сеуле, КНДР может использовать тактику ХАМАС в случае нападения на Южную Корею. Южнокорейские эксперты ранее обращали внимание на то, что КНДР может использовать для проведения специальных операций парапланеристов. Так, 11 декабря 2017 года лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за боевой подготовкой бойцов спецбатальона, в ходе которой военные использовали в том числе парапланы.