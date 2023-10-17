17 октября, 07:55
Палестино-израильский конфликт

Шольц призвал проводить черту между гражданскими лицами в Газе и ХАМАС

По словам канцлера ФРГ, движение не имеет права говорить от лица всех палестинцев

БЕРЛИН, 17 октября. /ТАСС/. Движение ХАМАС не имеет права говорить от лица всех палестинцев, а гражданское население Газы тоже является жертвами радикалов. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине с королем Иордании Абдаллой II.

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"При всем ужасе от насилия [со стороны] ХАМАС важно различать: палестинцы - это не ХАМАС. У ХАМАС нет права говорить от их лица. В том числе и палестинское население Газы - жертвы ХАМАС", - сказал он.

Канцлер, как ожидается, в течение дня отправится в Израиль. 

Теги:
ПалестинаГерманияПалестино-израильский конфликтШольц, Олаф
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