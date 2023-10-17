Глава генштаба армии Израиля предупредил военных, что текущий конфликт будет идти долго

Как заявил Герци Халеви, Армия обороны Израиля готова "к любым ситуациям на любом фронте"

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 октября. /ТАСС/. Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви предупредил, что текущий палестино-израильский конфликт будет сложным и долгим. Об этом он сообщил в письме израильским военным.

"Война будет сложной и длительной, но Армия обороны Израиля победит <...> благодаря приверженности своей миссии, храбрости и товарищескому духу", - говорится в документе, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter). Халеви выступил с утверждением, что целью нападения ХАМАС была "дестабилизация израильского суверенитета", однако Израиль будет "оборонять свой дом и свою свободу".

По его словам, военные силы страны уже "уничтожили инфраструктуру врага, его превосходство и его возможности, а также причинили ему серьезный ущерб". Халеви отметил, что Армия обороны Израиля готова "к любым ситуациям на любом фронте".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Погибли более 2,8 тыс. палестинцев, ранены более 11,2 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, почти 4 тыс. получили ранения.