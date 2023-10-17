В Иране заявили, что жители израильских поселений не являются гражданскими лицами

По словам иранского верховного лидера Али Хаменеи, большинство из них вооружены

ДУБАЙ, 17 октября. /ТАСС/. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что жители израильских поселений, которые погибли и пострадали при нападении боевиков радикального движения ХАМАС, не являются гражданскими лицами.

"Те люди, которые живут в израильских поселениях на оккупированной территории Палестины, не являются гражданскими, поскольку большинство из них вооружены", - приводит слова лидера исламской республики агентство IRNA.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы, начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.