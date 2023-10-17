Армия Израиля продолжает атаковать штабы и объекты радикалов в секторе Газа

Как сообщили военные, утром удары по целям террористов наносились в районах Зейтун, Северный Рафах, Джабалия и Хан-Юнис в анклаве

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 октября. /ТАСС/. Израильские военные сообщили, что продолжают утром наносить удары по оперативным штабам и военным объектам палестинских радикалов в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сегодня утром ЦАХАЛ продолжил наносить удары по десяткам террористических объектов в секторе Газа. Истребители ЦАХАЛа нанесли удары по оперативным командным центрам, военным объектам с боевиками внутри и укрытиям террористической организации ХАМАС. Армия продолжает наносить удары по целям террористов", - говорится в заявлении.

Военные добавили, что удары по целям террористов наносились утром в районах Зейтун, Северный Рафах, Джабалия и Хан-Юнис в анклаве.

Ранее во вторник сигналы ПВО прозвучали в городе Беэр-Шева, на юге Израиля, предупреждая жителей об очередном ракетном обстреле из сектора Газа. Это первый ракетный обстрел крупного израильского города из сектора Газа с позднего вечера 16 октября. За 20 минут до этого после 11-часового затишья были обстреляны израильские районы, прилегающие к сектору Газа.