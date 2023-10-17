17 октября, 09:10,
обновлено 17 октября, 09:47
Палестино-израильский конфликт

В МИД Ирана заявили, что нельзя исключать ни один из сценариев противостояния Израилю

По словам главы иранского ведомства Насера Канани Чафи, "скоро будет реализована превентивная реакция на действия сионистов"

БЕЙРУТ, 17 октября. /ТАСС/. Ни один из сценариев вооруженного противостояния Израилю нельзя сбрасывать со счетов. Такое мнение выразил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи в интервью телеканалу Al Mayadeen.

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"Ось сопротивления [Израилю] не ограничивается каким-то одним особым фронтом, поэтому сионисты (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) не должны исключать никаких сценариев вооруженного противостояния, - подчеркнул Канани Чафи. - Силы сопротивления сейчас протягивают руки, и эти руки не останутся пусты: скоро будет реализована превентивная реакция на действия сионистов".

16 октября с похожим тезисом выступил глава внешнеполитического ведомства исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян. В интервью одному из иранских телеканалов он заявил, что противостоящие Израилю группировки в ближайшие часы предпримут "упреждающие действия". Упомянув недавний визит в Бейрут, где состоялась его встреча с лидером "Хезболлах" шейхом Хасаном Насруллой, глава иранского внешнеполитического ведомства, в частности, отметил, что перед руководством партии "лежат все возможные варианты и сценарии". 

Теги:
ИранПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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