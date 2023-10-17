WSJ: КПП "Рафах" не открылся из-за отказа Израиля приостановить авиаудары

Издание отмечает, что Египет отказывается принимать большое количество беженцев из сектора Газа из-за экономических проблем

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе сектора Газа и Египта не был открыт, поскольку Израиль не дал гарантий приостановки авиаударов в районе КПП. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на египетских чиновников.

По их словам, сделка по эвакуации беженцев через КПП "Рафах" сорвалась из-за опасений Египта, вызванных отсутствием гарантий со стороны Израиля того, что ЦАХАЛ не будет наносить удары по близлежащим территориям. Кроме того, египетская сторона оказалась обеспокоена требованием Израиля о тщательном досмотре грузовиков с гуманитарной помощью, въезжающих в сектор Газа из Египта.

Издание отмечает, что Египет отказывается принимать большое количество беженцев из сектора Газа из-за экономических проблем, таких как рост цен на продукты питания и обесценивание валюты.

16 октября планировалось открытие КПП "Рафах" для эвакуации беженцев из сектора Газа, однако достичь договоренностей по этому поводу не удалось.

Ранее представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что власти Израиля проинформировали всемирную организацию, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток. Дюжаррик отметил, что это требование касается и "всех сотрудников ООН, а также тех, кто нашел убежище в учреждениях ООН, включая школы, медицинские центры и клиники". Вскоре призыв к жителям сектора Газа эвакуироваться на юг был опубликован в официальном телеграм-канале пресс-службы Армии обороны Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС считает атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.