Макрон направится на Ближний Восток при наличии перспектив для урегулирования конфликта

По словам президента Франции, Париж ведет "активные переговоры для освобождения заложников"

ПАРИЖ, 17 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон совершит поездку на Ближний Восток, когда появятся перспективы для урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом французский лидер заявил на пресс-конференции в Тиране с премьер-министром Албании Эди Рамой.

"Я продолжу переговоры, при этом мне бы хотелось поехать на Ближний Восток, когда появятся перспективы урегулирования конфликта и откроются возможности для заключения соглашения", - сказал Макрон.

По его словам, такое соглашение должно касаться деэскалации, гуманитарной тематики и еще некоторых вопросов.

Макрон также выразил поддержку Израилю и отметил, что страна имеет право на самооборону. Также он подчеркнул, что Париж ведет "активные переговоры для освобождения заложников".