17 октября, 10:53
Палестино-израильский конфликт

Макрон направится на Ближний Восток при наличии перспектив для урегулирования конфликта

По словам президента Франции, Париж ведет "активные переговоры для освобождения заложников"

ПАРИЖ, 17 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон совершит поездку на Ближний Восток, когда появятся перспективы для урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом французский лидер заявил на пресс-конференции в Тиране с премьер-министром Албании Эди Рамой.

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"Я продолжу переговоры, при этом мне бы хотелось поехать на Ближний Восток, когда появятся перспективы урегулирования конфликта и откроются возможности для заключения соглашения", - сказал Макрон.

По его словам, такое соглашение должно касаться деэскалации, гуманитарной тематики и еще некоторых вопросов.

Макрон также выразил поддержку Израилю и отметил, что страна имеет право на самооборону. Также он подчеркнул, что Париж ведет "активные переговоры для освобождения заложников". 

Теги:
ПалестинаФранцияПалестино-израильский конфликтИзраильМакрон, Эмманюэль
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