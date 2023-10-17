Глава Центрального командования ВС США обсуждает Газу и Ливан в Минобороны Израиля

Майкл Курилла прибыл в Израиль по приглашению главы Генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 октября. /ТАСС/. Глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) генерал Майкл Курилла прибыл в комплекс Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве, где обсуждает с министром обороны Израиля Йоавом Галантом и главой Генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви ситуацию вокруг сектора Газа и на границе с Ливаном. Об этом сообщил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.

"Командующий СЕНТКОМ генерал Майкл Курилла сегодня приземлился в Израиле и сейчас находится в комплексе Минобороны вместе с начальником Генштаба и министром обороны, обсуждая ситуацию в секторе Газа и границу с Ливаном", - сказал он. Хагари отметил, что израильские военные "готовы действовать самостоятельно", но добавил, что "партнерство между армиями (Израиля и США - прим. ТАСС) имеет большое значение".

Ранее армейская пресс-служба сообщила, что Курилла прибыл в Израиль во вторник утром по приглашению Халеви. Ожидается, что в ходе своего визита американский генерал "встретится и проведет совместную оценку ситуации с министром обороны Израиля Йоавом Галантом", добавили в армии.