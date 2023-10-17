17 октября, 10:52
Палестино-израильский конфликт

В Нидерландах заявили об оказании дополнительной помощи сектору Газа на €10 млн

Исполняющая обязанности министра торговли и развития сотрудничества Лише Шрайнемахер отметила, что деньги предназначены для закупки лекарств, продуктов и воды

ГААГА, 17 октября. /ТАСС/. Правительство Нидерландов окажет дополнительную помощь сектору Газа на €10 млн. Об этом сообщило информационное агентство Нидерландов ANP со ссылкой на и. о. министра торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лише Шрайнемахер.

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По информации агентства, средства будут направлены в том числе по линии ООН и Красного Креста.

Министр заявила, что деньги предназначены для закупки лекарств, продуктов и воды. При этом она признала, что поставка помощи нуждающимся в секторе Газа является сложной задачей, а ситуация в регионе "вызывает серьезную обеспокоенность". Правительство Нидерландов продолжает выступать за создание гуманитарного коридора для поставки помощи через Египет, сказала Шрайнемахер. 

Теги:
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