Кампания по запрещению ядерного оружия призвала РФ не отзывать ратификацию ДВЗЯИ

Исполнительный директор ICAN Мелисса Парк считает, что Россия "не должна отзывать ратификацию, а вместо этого должна оставаться полностью приверженной ДВЗЯИ"

ЖЕНЕВА, 17 октября. /ТАСС/. Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN) в распространенном в Женеве заявлении призвала Россию не отзывать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Так ICAN отреагировала на принятие в первом чтении Госдумой законопроекта об отзыве ратификации.

Исполнительный директор ICAN Мелисса Парк считает, что Россия "не должна отзывать ратификацию, а вместо этого должна оставаться полностью приверженной ДВЗЯИ". По ее словам, все страны, которые еще не присоединились к ДВЗЯИ и к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), "должны сделать это в срочном порядке". В ICAN мотивируют свою позицию тем, что эти документы "имеют решающее значение для предотвращения возобновления ядерных испытаний, которые нанесли вред здоровью людей и вызвали широкомасштабное радиоактивное загрязнение". В заявлении выражена "глубокая обеспокоенность" по поводу того, что отзыв Москвой ратификации может "подорвать глобальные нормы против ядерных испытаний".

Госдума приняла ранее в первом чтении законопроект об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ. Документ был внесен в Госдуму 13 октября. Его соавторами выступили практически все депутаты палаты парламента. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале отметил, что ратификация договора отзывается в интересах обеспечения безопасности России.

Законопроектом отменяется статья 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", которая содержит положение о ратификации договора, подписанного от имени Российской Федерации в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года. Также меняется название федерального закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний" на "О Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний".

ДВЗЯИ был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 24 сентября 1996 года. Он запрещает производить испытательные взрывы ядерных зарядов, а также ядерные взрывы в мирных целях. Запрет распространяется на все сферы (в атмосфере, в космосе, под водой и под землей) и носит абсолютный и всеобъемлющий характер. Договор не вступил в силу, поскольку его не ратифицировали Египет, Израиль, Иран, Китай и США и не подписали Индия, КНДР и Пакистан.