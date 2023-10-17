ХАМАС подтвердило смерть одного из командиров боевого крыла

Айман Нофаль погиб в результате ударов Израиля по сектору Газа

КАИР, 17 октября. /ТАСС/. ХАМАС подтвердило смерть одного из командиров "Бригад Изз эд-Дина аль-Кассама" - боевого крыла движения - Аймана Нофаля в результате ударов Израиля по сектору Газа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале группировки.

"Командир Айман Нофал "Абу Ахмед", член военного совета и командир центральной бригады боевого крыла ХАМАС, погиб в результате варварской сионистской (имеется в виду израильской - прим. ТАСС) атаки, нацеленной на лагерь Эль-Бурейдж в центральной части сектора Газа", - говорится в сообщении.