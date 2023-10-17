17 октября, 13:48
Палестино-израильский конфликт

ХАМАС подтвердило смерть одного из командиров боевого крыла

AP Photo/ Fatima Shbair
© AP Photo/ Fatima Shbair

Айман Нофаль погиб в результате ударов Израиля по сектору Газа

КАИР, 17 октября. /ТАСС/. ХАМАС подтвердило смерть одного из командиров "Бригад Изз эд-Дина аль-Кассама" - боевого крыла движения - Аймана Нофаля в результате ударов Израиля по сектору Газа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале группировки.

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"Командир Айман Нофал "Абу Ахмед", член военного совета и командир центральной бригады боевого крыла ХАМАС, погиб в результате варварской сионистской (имеется в виду израильской - прим. ТАСС) атаки, нацеленной на лагерь Эль-Бурейдж в центральной части сектора Газа", - говорится в сообщении. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
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