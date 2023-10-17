17 октября, 13:54
Палестино-израильский конфликт

Бойцы Хезболлах" заявили, что подбили третий израильский танк Merkava

Утверждается, что среди экипажа есть убитые и раненые

БЕЙРУТ, 17 октября. /ТАСС/. Члены вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" подбили израильский танк Merkava в ходе вылазки, совершенной ими из пограничного района на юге Ливана. В заявлении, размещенном в Telegram-канале, говорится, что "бойцы исламского сопротивления атаковали бронемашину рядом с казармой в Рамиме управляемой противотанковой ракетой".

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Утверждается, что среди экипажа есть убитые и раненые. Военно-информационная служба "Хезболлах" пообещала разместить видеозапись, которая зафиксировала попадание ракеты в танк.

15 и 16 октября шиитские бойцы в ходе атак на израильские войска, размещенные в пограничных районах, поразили еще два танка Merkava, 10 октября, как они утверждают, был уничтожен бронетранспортер Zelda недалеко от еврейского поселения Авивим, который полностью сгорел.

Со стороны командования израильской армии подтверждений о поражении танков и БТР на границе с Ливаном не последовало. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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