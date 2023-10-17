Таиландский премьер пригласил президента РФ посетить Таиланд для укрепления отношений

Сеттха Тхависин провел переговоры с Владимиром Путиным в Пекине

БАНГКОК, 17 октября. /ТАСС/. Таиландский премьер-министр Сеттха Тхависин пригласил президента России Владимира Путина посетить Таиланд для укрепления отношений между странами. Об этом он написал в социальной сети X (ранее Twitter) после переговоров с российским лидером в Пекине, где они принимают участие в международном форуме "Один пояс - один путь".

"Я попросил российскую сторону содействовать в наращивании торговли сельскохозяйственной продукцией между нашими странами. Готов предложить России рассмотреть возможность увеличения инвестиций в экономику страны, а также пригласил Владимира Путина посетить Таиланд, чтобы укрепить наши отношения", - сказал он.

Глава таиландского правительства отметил, что на переговорах и он, и президент РФ "выразили восхищение давними близкими отношениями между двумя странами". "Более 1 млн российских туристов посетили Таиланд с начала этого года. Недавно кабмин принял постановление об увеличении срока пребывания российских туристов с 30 до 90 дней", - напомнил Сеттха Тхависин.