Не менее 16 палестинских журналистов погибли в секторе Газа

Еще несколько десятков ранены, сообщило радикальное движение ХАМАС

ДУБАЙ, 17 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 16 палестинских журналистов погибли в секторе Газа в результате ударов со стороны Израиля. Об этом сообщило палестинское радикальное движение ХАМАС.

"Обстрелы палестинских журналистов во время освещения ими жестокой бойни, устроенной оккупантом (Израилем - прим. ТАСС) в секторе Газа, привели к гибели 16 и ранению еще десятков из них", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале движения.

В ХАМАС отметили, что убийства журналистов являются "вопиющим нарушением всех правил ведения войн". Движение призвало правозащитные и журналистские организации осудить эти преступления Израиля.

10 октября профсоюз журналистов Палестины сообщил, что пять журналистов, работавших в средствах массовой информации сектора Газа, были убиты в результате массированных израильских атак на анклав. 16 октября телеканал Al Jazeera со ссылкой на профсоюз сообщил, что по меньшей мере 11 сотрудников СМИ погибли в секторе Газа с 7 октября в результате ударов израильских ВС.