NYT: Израиль использует данные мобильных телефонов для отслеживания перемещений в Газе

По данным газеты, армия использует данные, "собранные с более чем миллиона мобильных телефонов"

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Израильская армия использует данные мобильных телефонов жителей сектора Газа, чтобы отслеживать их перемещения и эвакуацию на юг анклава. Об этом сообщила газета The New York Times.

По ее данным, израильские военные "в реальном времени отслеживают перемещения в северной части сектора Газа". Как отмечает издание, армия использует данные, "собранные с более чем миллиона мобильных телефонов". "Это не идеальная система на 100%, но она дает информацию, необходимую для принятия решения [о начале операции]", - сказал израильский генерал Уди Бен-Муха.

The New York Times при этом указывает, что все больше палестинцев вынуждены покинуть север Газы и ехать на юг, где наблюдается нехватка воды, топлива, продуктов питания и медикаментов. Как уточняет газета, палестинцы считают, что отслеживание их перемещений "мало что значит на фоне огромных жертв и лишений", вызванных бомбардировками анклава.

"В секторе Газа нет безопасного места. Вся идея о том, что они [Израиль] каким-то образом ведут себя гуманно или уважают человеческую жизнь в секторе Газе напоминает книги [антиутопии Джорджа] Оруэлла <...>. Нет ничего гуманного в изгнании такого количества людей", - сказал изданию эксперт Института Ближнего Востока в Вашингтоне Халед Эльгинди.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что требуемая Израилем эвакуация палестинцев из Газы чрезвычайно опасна и в ряде случаев невозможна. ООН потребовала от правительства Израиля отменить свое требование об эвакуации 1,1 млн палестинцев на юг анклава, так как перемещение ведет к гуманитарной катастрофе. В ООН призвали к немедленному обеспечению доступа к гуманитарной помощи без каких-либо условий.