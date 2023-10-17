17 октября, 17:43
Палестино-израильский конфликт

NYT: Израиль использует данные мобильных телефонов для отслеживания перемещений в Газе

По данным газеты, армия использует данные, "собранные с более чем миллиона мобильных телефонов"

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Израильская армия использует данные мобильных телефонов жителей сектора Газа, чтобы отслеживать их перемещения и эвакуацию на юг анклава. Об этом сообщила газета The New York Times.

Читайте также
Угроза эскалации боевых действий. Главное вокруг конфликта в секторе Газа

По ее данным, израильские военные "в реальном времени отслеживают перемещения в северной части сектора Газа". Как отмечает издание, армия использует данные, "собранные с более чем миллиона мобильных телефонов". "Это не идеальная система на 100%, но она дает информацию, необходимую для принятия решения [о начале операции]", - сказал израильский генерал Уди Бен-Муха.

The New York Times при этом указывает, что все больше палестинцев вынуждены покинуть север Газы и ехать на юг, где наблюдается нехватка воды, топлива, продуктов питания и медикаментов. Как уточняет газета, палестинцы считают, что отслеживание их перемещений "мало что значит на фоне огромных жертв и лишений", вызванных бомбардировками анклава.

"В секторе Газа нет безопасного места. Вся идея о том, что они [Израиль] каким-то образом ведут себя гуманно или уважают человеческую жизнь в секторе Газе напоминает книги [антиутопии Джорджа] Оруэлла <...>. Нет ничего гуманного в изгнании такого количества людей", - сказал изданию эксперт Института Ближнего Востока в Вашингтоне Халед Эльгинди.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что требуемая Израилем эвакуация палестинцев из Газы чрезвычайно опасна и в ряде случаев невозможна. ООН потребовала от правительства Израиля отменить свое требование об эвакуации 1,1 млн палестинцев на юг анклава, так как перемещение ведет к гуманитарной катастрофе. В ООН призвали к немедленному обеспечению доступа к гуманитарной помощи без каких-либо условий. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация