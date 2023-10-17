Кадыров призвал Израиль задуматься перед эскалацией конфликта с Палестиной

По словам главы Чечни, Израиль увлекся своей вседозволенностью и "на весь мир грозится стереть с лица земли целый народ"

ГРОЗНЫЙ, 17 октября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Израиль прекратить эскалацию конфликта с Палестиной и задуматься, прежде чем провоцировать мусульман всего мира на ответные меры.

"Если израильский режим думает, что Палестина одна и с ней можно делать все, что захочется, то очень и очень глубоко заблуждается. Не провоцируйте людей. Не дразните и не побуждайте к ответным действиям мусульман всего мира. Вам это обойдется настолько дорого, что потеряете в тысячу раз больше, чем найдете. Задумайтесь, прежде чем допустить одну из самых больших и роковых ошибок в своей истории", - написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

По его словам, Израиль увлекся своей вседозволенностью и "на весь мир грозится стереть с лица земли целый народ".

Ранее глава Чечни упрекнул Запад в двойных стандартах по отношению к арабо-израильскому конфликту. Ситуация на Ближнем Востоке, по его мнению, сложилась бы иначе, если бы главы других государств подобно президенту РФ Владимиру Путину с уважением относились к религии и защищали ее от нападок - конфликта бы удалось избежать.