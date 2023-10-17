Мишель назвал несоответствующим гуманитарным нормам удар Израиля по больнице в Газе

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен от комментариев отказалась

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Удар Израиля по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли сотни людей, не соответствует гуманитарным нормам, признал глава Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам экстренной видеоконференции глав государств Евросоюза по Израилю.

"Мы получили эту информацию в ходе нашего заседания. Похоже, это подтверждается. Удары по гражданской инфраструктуре не соответствуют гуманитарным нормам", - сказал Мишель.

"Давайте перейдем к следующему вопросу. Я только получила информацию об инциденте, мне нужно подтверждение, я не могу его комментировать", - сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Отвечая на вопрос о соответствии международным нормам полной израильской блокаде сектора Газа, Мишель признал, что "это тоже не соответствует международным нормам", а фон дер Ляйен вновь отказалась прямо отвечать на этот вопрос, подчеркнув, что "об этом говорится в заявлении Европейского совета (принятого в воскресенье - прим.ТАСС), членом которого она является".