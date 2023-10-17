ЮНИСЕФ осудил удар по больнице в Газе

Детский фонд ООН требует обеспечить гуманитарный доступ в анклав, заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел

ООН, 17 октября. /ТАСС/. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) решительно осуждает удар по больнице в Газе, призывает к защите всех мирных граждан и просит обеспечить гуманитарный доступ в палестинский анклав.

Об этом заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

"ЮНИСЕФ решительно осуждает удар по больнице в Газе, в результате которого погибли и пострадали сотни мирных граждан. Мы призываем к защите всех мирных граждан, включая детей, и инфраструктуры, которая им необходима. Нам нужно немедленное прекращение огня и гуманитарный доступ", - написала она на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).