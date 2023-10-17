Минздрав Палестины после атаки на больницу в Газе призвал ООН спасти палестинский народ

Министр здравоохранения Мэй Кайле отметила, что "последствия атаки Израиля на больницу в центре Газы невозможно описать словами"

КАИР, 17 октября. /ТАСС/. Министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле обратилась к ООН, международным и гуманитарным организациям, ко всем странам мира с призывом спасти палестинский народ от политики геноцида, которую проводят в его отношении власти Израиля. Свое обращение министр опубликовала в Telegram-канале ведомства.

"Я обращаюсь ко всем странам мира, ООН, международным и гуманитарным организациям с экстренным призывом: "Спасите палестинский народ от преднамеренного геноцида!", - написала министр. Она отметила, что "последствия атаки Израиля на больницу в центре Газы невозможно описать словами". Израиль, добавила министр, "нарушил все гуманитарные нормы хартии и законы; убиты мирные люди, пациенты, которые спасались рядом с больницей от бомбардировок".