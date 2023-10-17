17 октября, 20:29
Палестино-израильский конфликт

В Турции прошли акции с осуждением действий Израиля в Газе

В Анкаре и Стамбуле манифестации были организованы у израильских дипломатических миссий, сообщает телеканал Habertürk

СТАМБУЛ, 17 октября. /ТАСС/. Стихийные акции протеста в связи ракетным ударом Израиля по больнице в секторе Газа состоялись во вторник вечером во многих городах Турции. Об этом сообщил телеканал Habertürk.

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Местные власти призвали участников акций к спокойствию, в том числе в Анкаре и Стамбуле, где манифестации были организованы у израильских дипломатических миссий.

Данных об инцидентах не поступало.

Власти Турции решительно осудили действия Израиля в Газе, назвав их "варварством". Турецкий МИД предупредил Израиль о неизбежности его привлечения к ответственности перед международным правосудием за проявленную жестокость в анклаве. 

Теги:
ПалестинаТурцияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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