Иорданская полиция не позволила протестующим в Аммане проникнуть в дипмиссию Израиля

Демонстранты попытались взять штурмом бетонные заграждения вокруг комплекса дипмиссии, сообщает телеканал Al Mayadeen

БЕЙРУТ, 17 октября. /ТАСС/. Десятки протестующих попытались проникнуть на территорию посольства Израиля в Аммане, чтобы выразить свой гнев в ответ на удар израильских ВВС по госпиталю в городе Газа.

Как передал телеканал Al Mayadeen, демонстранты попытались взять штурмом бетонные заграждения вокруг комплекса израильской дипмиссии. Силы безопасности в ответ применили слезоточивый газ и разогнали толпу.

Ранее король Иордании Абдалла II в заявлении, переданном агентством Petra, назвал атаку на больницу в Газе "жестокой расправой и военным преступлением".

"Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки и все действия против беззащитного населения, - подчеркнул иорданский монарх. - То, что происходит - это позор для человечества".