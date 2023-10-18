Группа арабских стран в ООН требует установить режим прекращения огня в Газе

Постоянный наблюдатель Государства Палестина при организации Рияд Мансур также отметил, что ответственность за атаку на больницу несет Израиль

ООН, 18 октября. /ТАСС/. Группа арабских государств в ООН требует немедленно установить режим прекращения огня. Об этом заявил постоянный наблюдатель Государства Палестина при ООН Рияд Мансур.

"Мы осуждаем эти действия [удар по больнице Аль-Ахли] и возлагаем ответственность за это преступление на Израиль <...>. Если бы СБ ООН вчера прекратил эти боевые действия [принял резолюция] и остановил кровопролитие, 500 человек, которые погибли сегодня, были бы с нами", - сказал он. "ООН должна добиться немедленного прекращения огня", - добавил дипломат.

По словам Мансура, "Совет Безопасности должен проснуться", осудить это преступление. "Виновные в этом преступлении должны предстать перед правосудием и понести ответственность", - указал он.

Он отметил, что президент США Джо Байден может убедить Израиль ввести режим прекращения огня и предоставить гуманитарный доступ в Газу.

"Он [Байден] способен сказать Израилю: "Хватит". Вы должны остановить эту бойню палестинского народа в секторе Газа. Пусть это прекратится, необходимо оказать гуманитарную помощь <...>. Президент Байден может это сделать", - сказал дипломат.

Мансур также добавил, что Байден не должен безоговорочно поддерживать Израиль "без оглядки на мнение палестинцев".