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Палестино-израильский конфликт

Марокко осудило удар Израиля по больнице в секторе Газа

Рабат указал на необходимость объединения усилий международного сообщества для скорейшего прекращения военных действий

РАБАТ, 18 октября. /ТАСС/. Марокко решительно осуждает удар Израиля по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли сотни людей. Об этом говорится в обнародованном во вторник вечером заявлении МИД королевства.

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"Королевство Марокко решительно осуждает обстрел израильскими силами больницы Аль-Ахли в секторе Газа, в результате которого сотни людей погибли и получили ранения, - отмечается в документе. - Королевство Марокко повторяет свой призыв к тому, чтобы гражданские лица были защищены всеми сторонами и не подвергались нападениям".

Рабат указал на "настоятельную необходимость объединения усилий международного сообщества для скорейшего прекращения военных действий, уважения международного гуманитарного права и работы над тем, чтобы не допустить новой эскалации и напряженности в регионе". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильМарокко
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