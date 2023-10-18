Марокко осудило удар Израиля по больнице в секторе Газа

Рабат указал на необходимость объединения усилий международного сообщества для скорейшего прекращения военных действий

РАБАТ, 18 октября. /ТАСС/. Марокко решительно осуждает удар Израиля по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли сотни людей. Об этом говорится в обнародованном во вторник вечером заявлении МИД королевства.

"Королевство Марокко решительно осуждает обстрел израильскими силами больницы Аль-Ахли в секторе Газа, в результате которого сотни людей погибли и получили ранения, - отмечается в документе. - Королевство Марокко повторяет свой призыв к тому, чтобы гражданские лица были защищены всеми сторонами и не подвергались нападениям".

Рабат указал на "настоятельную необходимость объединения усилий международного сообщества для скорейшего прекращения военных действий, уважения международного гуманитарного права и работы над тем, чтобы не допустить новой эскалации и напряженности в регионе".