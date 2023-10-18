Президент Израиля обвинил СМИ в бездумном следовании заявлениям палестинцев

Ицхак Герцог отметил, что удар по больнице в Газе нанесли представители "Исламского джихада"

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Израиль не причастен к удару по больнице в Газе, вина за это лежит на радикальной организации "Исламский джихад", а СМИ должно быть стыдно за бездумное следование заявлениям палестинских группировок, обвиняющих израильскую сторону. С таким заявлением выступил президент еврейского государства Ицхак Герцог.

"Ракета "Исламского джихада" убила много палестинцев в больнице в Газе - в месте, где жизни должны были спасаться. Позор СМИ, которые поглощают лживые сообщения ХАМАС и "Исламского джихада", транслируя всему миру кровавый навет XXI века. Позор подлым террористам в Газе, которые сознательно проливают кровь невинных людей", - написал глава государства на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Герцог при этом выразил мнение, что Израиль в этом противостоянии стоит на стороне добра, и всем следует присоединиться к израильской стороне в этой борьбе. "Никогда выбор не был яснее. Израиль противостоит врагу, созданному из чистого зла. Если вы выступаете за человечество, за ценность каждой человеческой жизни, вы поддерживаете Израиль", - полагает израильский президент.