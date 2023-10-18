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обновлено 17 октября, 22:03
Палестино-израильский конфликт

Байден отложил поездку в Иорданию

Поездка отложена в свете объявленного президентом палестинской автономии Махмудом Аббасом траура, сообщили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден принял решение отложить поездку в Иорданию, которая, как планировалось, должна была состояться после визита американского лидера в Израиль. Об этом говорится в заявлении представителя Белого дома, распространенном его пресс-пулом.

"После консультаций с королем Иордании Абдаллой II и в свете объявленного президентом палестинской автономии Махмудом Аббасом траура президент Байден отложит поездку в Иорданию и запланированную встречу с этими двумя лидерами и с президентом Египта [Абдель Фаттахом] ас-Сиси", - отмечается в документе.
  

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБайден, Джо
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