Байден отложил поездку в Иорданию

Поездка отложена в свете объявленного президентом палестинской автономии Махмудом Аббасом траура, сообщили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден принял решение отложить поездку в Иорданию, которая, как планировалось, должна была состояться после визита американского лидера в Израиль. Об этом говорится в заявлении представителя Белого дома, распространенном его пресс-пулом.

"После консультаций с королем Иордании Абдаллой II и в свете объявленного президентом палестинской автономии Махмудом Аббасом траура президент Байден отложит поездку в Иорданию и запланированную встречу с этими двумя лидерами и с президентом Египта [Абдель Фаттахом] ас-Сиси", - отмечается в документе.

