Британия вместе с союзниками будет расследовать удар по больнице в Газе

Лондон считает, что защита гражданского населения должна быть на первом месте, заявил глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли

ЛОНДОН, 18 октября. /ТАСС/. Великобритания вместе со своими союзниками будет работать над выяснением обстоятельств удара по больнице в секторе Газа.

Об этом сообщил глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли.

"Разрушение больницы Аль-Ахли - это опустошающая потеря человеческих жизней. Великобритания ясно дала понять: защита гражданского населения должна быть на первом месте. Великобритания будет работать со своими союзниками для выяснения [обстоятельств] произошедшего и защиты невинных гражданских лиц в Газе", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).