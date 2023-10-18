17 октября, 22:09
Палестино-израильский конфликт

Катар назвал удар по больнице в Газе "жестокой расправой" над мирными жителями

МИД страны заявил, что атака на госпиталь стала "вопиющим нарушение норм международного права"

ДУБАЙ, 18 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Катара возложило ответственность за удар по больнице в Газе на Израиль, обвинив его в "жестокой расправе" над мирными жителями.

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"Государство Катар самым решительным образом осуждает бомбардировку израильскими оккупационными силами больницы Аль-Ахли в Газе, расценивая ее как жестокую расправу и чудовищное преступление против беззащитного гражданского населения, а также вопиющее нарушение норм международного права и международного гуманитарного права", - говорится в заявлении ведомства.

Министерство считает, что "военные преступления и преступления против человечности, совершаемые оккупантами в отношении палестинского народа при молчаливом соучастии международного сообщества, приведут к усилению напряженности, дальнейшей эскалации и нестабильности". 

Теги:
ПалестинаКатарПалестино-израильский конфликтИзраиль
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