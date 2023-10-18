В Ливане против активистов у здания дипмиссии США применили водометы

Акция проводилась спонтанно после сообщений об ударе израильских ВВС по больнице в секторе Газа, сообщил один из очевидцев

БЕЙРУТ, 18 октября. /ТАСС/. Полицейские формирования по борьбе с беспорядками использовали водометы и слезоточивый газ против активистов, пытавшихся штурмовать посольство США в пригороде Бейрута Авкаре. Как сообщил ТАСС один из очевидцев, силовики перегородили проходы к территории дипмиссии рядами колючей проволоки и железными щитами.

"Протестующие прибыли в Авкар на мотоциклах, судя по виду, это были сторонники шиитских партий "Амаль" и "Хезболлах", - сказал собеседник. - Акция проводилась спонтанно после сообщений об ударе израильских ВВС по больнице в секторе Газа". По его словам, демонстранты швыряли камни в полицейских и пытались разобрать заграждения, в ответ были применены спецсредства.

Одновременно сотни активистов с палестинскими флагами собрались у посольства Франции в районе Матхаф. Демонстранты скандировали лозунги, осуждающие Париж и страны Запада за неспособность оказать давление на Израиль и остановить бомбардировки палестинских населенных пунктов. К зданию дипмиссии направлены механизированные патрули ливанской армии.

Один их участников акции Мухаммед Шукейр заявил ТАСС, что "демонстрации гнева" будут проведены в среду у всех посольств стран Евросоюза в Бейруте. "На Западе должны понять, что арабские народные массы поддерживают палестинцев и их борьбу за свои законные права, - сказал он. - Израильской оккупации должен быть положен конец раз и навсегда".

В понедельник с кратким визитом в Бейруте побывала министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. На встрече с ливанским премьер-министром Наджибом Микати и спикером парламента Набихом Берри она призвала не допустить втягивания Ливана в палестино-израильский конфликт.

Микати объявил 18 октября днем национального траура по палестинцам, погибшим в Газе по время израильской бомбардировки. В ливанских школах и вузах отменены занятия. "Хезболлах" призвала общественность арабских и исламских государств к проведению в среду по случаю визита президента США Джо Байден на Ближний Восток повсеместных антиизраильских и антиамериканских демонстраций.