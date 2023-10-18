Венесуэла назвала удар по больнице в Газе нарушением международного права

Также МИД республики призвал международное сообщество выступить "против геноцида" жителей анклава

КАРАКАС, 18 октября. /ТАСС/. Венесуэла выразила решительный протест против бомбардировки Израилем больницы в секторе Газа, которая является грубейшим нарушением международного гуманитарного права и привела к многочисленным жертвам среди мирного населения. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении министерства иностранных дел Венесуэлы, размещенном на сайте этого ведомства.

"Боливарианская Республика Венесуэла решительно осуждает бомбардировку Израилем арабской больницы в секторе Газа, которая привела к массовому убийству 500 человек, женщин, детей и пожилых людей", - заявляет МИД южноамериканской страны

"Этот бесчеловечный, не имеющий оправдания преступный акт пополняет список преступлений, совершенных в последние дни против мирного населения сектора Газа, является прямым нарушением международного гуманитарного права и свидетельствует о политике апартеида, агрессии и уничтожения палестинского народа израильским государством" - подчеркивается в документе.

Правительство Венесуэлы подтверждает "солидарность с братским палестинским народом и его законным правом на самоопределение, консолидацию суверенного, независимого государства и призывает международное сообщество решительно выступить против геноцида населения сектора Газа и потребовать немедленного прекращения израильской агрессии"

Венесуэла призывает "к незамедлительному созыву Всемирной конференции для восстановления прав палестинского народа и выявления ответственных за преступления против человечности", - подчеркивается в заявлении МИД.