Гутерриш осудил удар по больнице в секторе Газа

Генсек ООН напомнил, что больницы и медицинский персонал защищены международным гуманитарным правом

ООН, 18 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате которого погибли по меньшей мере 500 человек.

"Я в ужасе от убийства сотен палестинских гражданских лиц в результате сегодняшнего (удар был нанесен 17 октября - прим. ТАСС) удара по больнице в секторе Газа, который я решительно осуждаю. Мое сердце с семьями погибших, - написал Гутерриш на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). - Больницы и медицинский персонал защищены международным гуманитарным правом".

Генсек ООН также осудил нападение на одну из школ Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в секторе Газа, в результате которого погибли по меньшей мере шесть человек.