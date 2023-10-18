В Марокко начались митинги в знак протеста против израильского удара по больнице в Газе

В руках участников акции палестинские флаги и транспаранты, передает телеканал Al Jazeera

РАБАТ, 18 октября. /ТАСС/. Несколько тысяч человек в эти минуты проводят митинг в центре Рабата в знак протеста против израильского удара по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли сотни людей. Трансляцию акции ведет телеканал Al Jazeera.

"Нет нормализации [отношений с Израилем]!" - скандирует большая толпа, собравшаяся перед зданием марокканского парламента на проспекте Мухаммеда V. В руках участников акции палестинские флаги и транспаранты. За происходящим наблюдают сотрудники органов правопорядка.

Многотысячные митинги и манифестации против действий Израиля в настоящее время проходят также в центре Касабланки - крупнейшего мегаполиса Марокко - и Танжера - самого большого города севера Марокко.

После официальной нормализации отношений в декабре 2020 года Марокко и Израиль активно развивают двустороннее сотрудничество, в том числе политическое, экономическое, военно-техническое, научно-гуманитарное и культурное.