В Берлине прошло несколько пропалестинских демонстраций после взрыва в больнице в Газе

В районе Нойкёльн активисты забросали полицейских камнями

БЕРЛИН, 18 октября. /ТАСС/. Пропалестинские демонстрации в Берлине набирают обороты после сообщений о взрыве в больнице в Газе. В нескольких районах Берлина во вторник вечером прошли демонстрации агрессивно настроенных сторонников Палестины, передает газета Tagesspiegel.

По информации издания, одна из таких акций состоялась в районе Нойкёльн. Там демонстранты с флагами Палестины прошли маршем по улицам района. Некоторые строили баррикады и взрывали петарды. Прибывших на место происшествия сотрудников полиции активисты забросали камнями. Правоохранители в случае необходимости были готовы применить водомет. Местные жители помогали расчищать улицы от горящих предметов.

Чуть ранее сотни человек собрались на стихийный пропалестинский митинг у Бранденбургских ворот. Как видно из видеороликов в социальных сетях, активисты были настроены агрессивно. Сотни полицейских прибыли на место происшествия. В некоторых случаях стражи порядка применяли слезоточивый газ.

Как в Нойкёльне, так и у Бранденбургских ворот протестующие выкрикивали пропалестинские лозунги. Многочисленные полицейские с собаками охраняли мемориал жертвам Холокоста, расположенный в непосредственной близости от Бранденбургских ворот. Около 23:30 (00:30 мск) берлинская полиция сообщила, что ситуация стабилизировалась и несанкционированный митинг у был разогнан. Для этого полицейские использовали громкоговорители.

Запланированные на среду и четверг пропалестинские и антиизраильские демонстрации были запрещены берлинской полицией, поскольку правоохранители опасались, что во время акций могут звучать "антисемитские высказывания, прославляющие насилие и подстрекающие к нему".