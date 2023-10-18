18 октября, 00:36
Палестино-израильский конфликт

Алжир назвал преднамеренным удар Израиля по больнице в секторе Газа

МИД североафриканской республики призвал международное сообщество и гуманитарные организации "немедленно вмешаться и положить конец этим варварским действиям"

РАБАТ, 18 октября. /ТАСС/. Алжир решительно осудил удар армии Израиля по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли сотни людей. Об этом говорится в обнародованном во вторник вечером заявлении МИД североафриканской республики.

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"Алжир самым решительным образом осуждает преднамеренный удар оккупационных сил по больнице в секторе Газа, повлекший за собой сотни жертв среди братского палестинского народа", - отмечается в коммюнике.

Алжир призвал международное сообщество и гуманитарные организации "немедленно вмешаться и положить конец этим варварским действиям, которые нагло нарушают международное гуманитарное право и основные человеческие ценности". 

Теги:
АлжирПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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