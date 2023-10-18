В Белом доме сообщили, что средств США на Украину и Израиль хватит на некоторое время

Однако координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби отметил, что в дальнейшем потребуется дополнительное финансирование со стороны Конгресса

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Администрация США еще располагает средствами, которые позволят ей в течение некоторого времени оказывать помощь Украине и Израилю, однако требуется выделение Конгрессом США дополнительного финансирования. Об этом заявил во вторник на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"У нас есть ассигнованные средства, чтобы помогать Украине в течение еще некоторого времени. У нас есть полномочия и ассигнованные средства для помощи Израилю в течение еще некоторого времени. Но в свете того факта, что ни один из этих конфликтов не демонстрирует признаков сколько-нибудь скорого прекращения, нам, безусловно, потребуется дополнительное финансирование и поддержка со стороны Конгресса", - отметил он, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета американского президента Джо Байдена, который ранее вылетел в Израиль.

"Я по-прежнему ожидаю, что мы сможем направить Конгрессу запрос на дополнительное финансирование на этой неделе. Я не стану опережать события", - добавил Кирби. Он отказался уточнить, о какой сумме идет речь.