Лидер Кубы возложил на Израиль ответственность за удар по больнице в секторе Газа

Мигель Диас-Канель потребовал немедленно прекратить огонь

ГАВАНА, 18 октября. /ТАСС/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель осудил во вторник удар армии Израиля по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли сотни людей, и потребовал прекращения огня.

"Куба самым решительным образом осуждает совершенный Израилем удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате которого сотни людей погибли и получили ранения. Мы требуем немедленного прекращения огня и прекращения этих вопиющих нарушений международного гуманитарного права", - написал глава государства на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).