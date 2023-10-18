18 октября, 01:38,
обновлено 18 октября, 02:07
Палестино-израильский конфликт

В ООН сообщили, что число покинувших свои дома жителей Газы достигло 1 млн

AP Photo/ Ariel Schalit, архив
© AP Photo/ Ariel Schalit, архив

В организации также отметили, что в анклаве запасов основных продуктов питания осталось на две недели

ООН, 18 октября. /ТАСС/. Число внутренне перемещенных лиц в секторе Газа с момента очередного обострения палестино-израильского конфликта достигло 1 млн. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

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"Число внутренне перемещенных лиц с начала боевых действий достигло 1 млн, в их числе более 352 тыс., которые сейчас нашли приют в школах Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в центральной и южной частях сектора Газа <...>. Около 55 тыс. проживают в 51 другом приюте", - отметили в УКГВ.

УКГВ также указало, что в секторе Газа "запасов основных продуктов питания осталось на две недели, а в магазинах продуктов осталось всего на четыре-пять дней". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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