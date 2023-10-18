Китай присоединился к запросу РФ и ОАЭ о заседании СБ ООН по удару по больнице в Газе

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский напомнил, что 18 октября также состоится голосование по бразильскому проекту гуманитарной резолюции по ситуации в анклаве

ООН, 18 октября. /ТАСС/. Китай присоединился к запросу России и Объединенных Арабских Эмиратов о проведении открытого заседания Совбеза ООН в связи с ударом по больнице в Газе. Об этом сообщил во вторник в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"К нашему с ОАЭ запросу присоединился Китай", - написал он.

Полянский напомнил, что в среду также пройдет голосование по бразильскому проекту гуманитарной резолюции по ситуации в Газе. "Изначально он должен был голосоваться 16 октября вслед за нашим, однако председательство попросило дать ему "еще 24 часа" на то, чтобы сделать проект устраивающим всех членов ООН. Очевидно, что у него это не получилось", - заключил дипломат.