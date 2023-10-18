В ООН заявили, что жителям Газы грозит вспышка инфекционного заболевания

Это может произойти из-за нехватки питьевой воды, уточнили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов

ООН, 18 октября. /ТАСС/. Нехватка питьевой воды грозит жителям сектора Газа вспышкой инфекционного заболевания или смертью. Об этом заявило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"Средний показатель потребления воды в Газе для всех нужд (питье, приготовление пищи, гигиена) сейчас оценивается в 3 литра в день на человека. Увеличивается потребление воды из небезопасных источников, что ставит население под угрозу смерти или вспышки инфекционного заболевания", - говорится в заявлении УКГВ.

"В Газе седьмой день подряд полностью отключено электричество", - отметило управление, добавив, что Всемирной организации здравоохранения во вторник удалось доставить в больницу Шифа топливо, что позволит продлить работу резервных генераторов еще на несколько дней. Запасы ресурсов в других больницах минимальны, подчеркнули в ООН.