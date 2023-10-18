Токио возмущен ударом по больнице в Газе

Генсек кабмина Японии Хироси Мори отметил, что "невозможно оправдать удар" по мирным жителям

ТОКИО, 18 октября. /ТАСС/. Япония возмущена ударом по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли более 500 человек, и требует от всех сторон конфликта соблюдать международное право. Об этом говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства страны Ёко Камикавы.

"Глубоко возмущены тем, что невинному гражданскому населению был нанесен такой большой ущерб", - отметила она, выразив соболезнования семьям погибших и пострадавших.

"Наша страна требует от всех вовлеченных сторон действовать на основе международного права, чтобы избежать дальнейших жертв среди гражданского населения. Мы в сотрудничестве с другими странами будем прилагать усилия, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения и чтобы успокоить ситуацию", - добавила Камикава.

В свою очередь заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Хироси Мори заявил, что "невозможно оправдать удар по больнице и мирным жителям, каковы бы ни были причины". Он также призвал все стороны соблюдать международное право.

В заявлениях Камикавы и Мори не сказано, кто несет ответственность за удар по больнице. По словам заместителя генсека кабмина, информации о пострадавших среди граждан Японии не поступало.