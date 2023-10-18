"Хезболлах" объявила 18 октября "днем гнева" против Израиля

СМИ сообщают, что это - знак протеста против удара по больнице в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" объявило среду 18 октября "днем беспрецедентного гнева" в знак протеста против удара по больнице в Газе, в которой, по мнению движения, виноват Израиль. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По ее данным, движение призвало своих сторонников по всему миру проводить антиизраильские акции протеста. Ранее к аналогичным действиям призвал глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Он обратился к палестинцам, особенно проживающим на Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме, с требованием выходить на улицы в знак протеста. Глава политбюро ХАМАС также потребовал Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею ООН, Лигу арабских государств, Организацию исламского сотрудничества и правозащитные организации осудить действия Израиля.

Один из участников акции у посольства США в Бейруте Мухаммед Шукейр заявил корреспонденту ТАСС, что демонстрации гнева будут проведены в среду у всех посольств стран Евросоюза в Бейруте. "На Западе должны понять, что арабские народные массы поддерживают палестинцев и их борьбу за свои законные права, - сказал он. - Израильской оккупации должен быть положен конец раз и навсегда".