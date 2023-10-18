В Афросоюзе назвали бомбардировку больницы в секторе Газа военным преступлением

Председатель Комиссии АС Муса Факи Махамат заявил, что "международное сообщество должно немедленно принять меры"

ПРЕТОРИЯ, 18 октября. /ТАСС/. Председатель Комиссии Африканского союза (АС) Муса Факи Махамат осудил бомбардировку Израилем больницы в секторе Газа и назвал ее военным преступлением. Об этом он написал в социальной сети X (ранее Twitter).

"Нет слов, чтобы полностью выразить наше осуждение бомбардировки Израилем больницы в секторе Газа, в результате которой погибли сотни людей. Нападение на больницу, считающуюся безопасным местом согласно международному гуманитарному праву, является военным преступлением. Международное сообщество должно немедленно принять меры", - заявил председатель Комиссии АС.