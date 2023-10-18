В Пакистане осудили обстрел больницы в Газе

В МИД республики заявили, что "нападение не может быть оправдано"

ИСЛАМАБАД, 18 октября. /ТАСС/. Пакистан решительно осуждает удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа и призывает международное сообщество предпринять шаги для немедленного прекращения конфликта. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД республики.

"Пакистан самым решительным образом осуждает нападение Израиля на больницу Аль-Ахли Аль-Маадани в Газе, повлекшее за собой сотни жертв. Нападение на больницу, где мирные жители искали убежище и неотложную помощь, бесчеловечно и не может быть оправдано", - говорится в заявлении.

Отмечается, что удары по гражданскому населению и объектам являются серьезным нарушением международного права и классифицируются как военные преступления.

"Мы призываем международное сообщества принять срочные меры, чтобы немедленно положить конец израильским бомбардировкам и осаде Газы", - подчеркивается в сообщении внешнеполитического ведомства Пакистана.