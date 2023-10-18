Израильская армия опубликовала видео попадания ракеты по больнице в Газе

В армейской пресс-службе заявили, что на опубликованных кадрах виден "неудачный запуск ракеты террористической организацией "Исламский джихад"

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля опубликовала видео попадания ракеты по территории больницы в Газе, в результате которого погибли более 500 человек. Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ.

В армейской пресс-службе заявили, что на опубликованных кадрах виден "неудачный запуск ракеты террористической организацией "Исламский джихад", приведший к удару по больнице Аль-Ахли в городе Газа". "На видеозаписи системы IAF запечатлена территория вокруг больницы до и после неудачного запуска ракеты террористической организацией "Исламский джихад", - отмечает пресс-служба.

Ранее армия Израиля опровергла сообщения о том, что ракетный удар по больнице в Газе был нанесен израильскими военными.