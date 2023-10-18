Макрон осудил удар по больнице в Газе

Президент Франции отметил, что "обстоятельства произошедшего должны быть выяснены"

ПАРИЖ, 18 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил удар по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли сотни человек, и призвал прояснить все обстоятельства произошедшего. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Ничто не может оправдать удар по больнице. Ничто не может оправдать удар по мирным жителям. Франция осуждает нападение на арабскую больницу Аль-Ахли в секторе Газа, в результате которого погибло так много палестинцев. Наши мысли с ними. Все обстоятельства произошедшего должны быть выяснены", - говорится в его коротком заявлении.

Кроме того, французский лидер призвал открыть гуманитарный доступ в сектор Газа.