В Ираке призвали влиятельные страны остановить преступления Израиля

В МИД заявили об осуждении "бомбардировки оккупационными властями баптистской больницы Аль-Ахли в секторе Газа"

ДУБАЙ, 18 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Ирака осудило удар Израиля по больнице Аль-Ахли в секторе Газа и призвало влиятельные страны мира остановить преступления Тель-Авива.

"МИД Ирака самым решительным образом осуждает бомбардировку оккупационными властями баптистской больницы Аль-Ахли в секторе Газа, в результате которой погибли сотни невинных людей и пострадали палестинцы", - говорится в заявлении, опубликованном в ночь на среду на странице МИД арабской республики в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). В ведомстве призвали "все страны мира, прежде всего крупные и влиятельные, вмешаться, чтобы остановить и осудить эти преступления".