Индонезия осудила авиаудар по больнице в Газе и обвинила в нем Израиль

Обстановка у больницы в секторе Газа после обстрела

Обстановка у больницы в секторе Газа после обстрела

По словам МИД страны, нападение "нарушает международное гуманитарное право"

ТОКИО, 18 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Индонезии осудило авиаудар по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли сотни человек, и возложило ответственность за него на Израиль. Об этом внешнеполитическое ведомство сообщило на своей странице в соцсети X ("икс", ранее Twitter).

"Индонезия решительно осуждает нападение Израиля на больницу Аль-Ахли в секторе Газа, в результате которого погибли сотни мирных жителей. Нападение явно нарушает международное гуманитарное право. Индонезия призывает немедленно открыть гуманитарные коридоры для безопасного доступа. Индонезия также призывает международное сообщество, особенно Совет Безопасности ООН, немедленно предпринять конкретные шаги для прекращения нападений и актов насилия в секторе Газа, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения", - говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что несправедливость по отношению к палестинскому народу продолжается уже очень давно.

"Пришло время мировому сообществу сделать приоритетом создание справедливого мира для Палестины", - заявил МИД.